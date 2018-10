Promotie: Pixel pathology: digital workflow and computational analysis

Digitalisatie van pathologie laboratoria geeft de mogelijkheid om microscopische beelden van het weefsel op een beeldscherm te bekijken in plaats van onder de microscoop. Toen we op LabPON (Laboratorium Pathologie Oost-Nederland) met digitalisering begonnen waren er geen laboratoria met relevante ervaring in digitalisering van routine diagnostiek. LabPON heeft samen met zijn partners onderzoek verricht, apparaten en software uitgetest en verbeterd om te komen tot een optimale workflow voor digitale diagnostiek.

We hebben onderzocht en gevonden dat digitale consulten op afstand kwalitatief dezelfde zijn als consulten met glazen weefselcoupes die per post worden opgestuurd. Digitale consultatie vermindert de diagnostiek tijd voor de patiënt van ongeveer twee weken naar één tot enkele dagen. Het door ons in LabPON verricht onderzoek heeft aangetoond dat de overgang naar digitale diagnostiek het laboratorium veel logistieke voordelen oplevert en maar liefst 19 uur werk van analisten en secretariaat per dag bespaart. Dit maakt digitale diagnostiek efficiënter en goedkoper. Ook de diagnostiek door de patholoog blijkt veel sneller te gaan. In ons onderzoek laten we zien dat bij de overgang naar digitale diagnostiek de ervaren “digitale patholoog” ruim 12% efficiënter werkt dan met een microscoop.

Met gebruik van software kunnen digitale beelden ook door de computer geanalyseerd worden. Deze software kan helpen in de verbetering van efficiëntie en kwaliteit van de diagnostiek.

Digitalisatie van diagnostiek in pathologie laboratoria en gebruik van beeldanalyse software kan helpen met verbetering van kwaliteit en efficiëntie van diagnostiek in pathologie laboratoria. Het zal een goede bijdrage leveren voor verbetering van patiëntenzorg.