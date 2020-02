Promotie: Perioperative Cerebral and Hemodynamic Monitoring in Carotid Endarterectomy

Cerebrovasculaire accidenten (CVA’s) behoren tot de top 3 belangrijkste doodsoorzaken in Nederland en is de belangrijkste oorzaak van blijvende neurologische invaliditeit. Atherosclerotische vernauwing van de halsslagader (carotis stenose) is één van de voornaamste veroorzakers van ischemische CVA’s en daarom is het van groot belang patiënten adequaat en op tijd preventief te behandelen voor hun carotis stenose. Onderzoek in dit proefschrift beschrijft de verscheidenheid aan cerebrale en hemodynamische monitoring voor, tijdens en na de operatie aan de halsslagader in patiënten met atherosclerotische carotis stenose in Nederland en de rol van preoperatieve bloeddruk op de atherosclerotische plaque, het ontstaan van nieuwe (stille) ischemische hersenleasies en de toegevoegde waarde en technieken van zowel cerebrale monitoring als bloeddruk monitoring in de periode na de operatie. Het onderzoek in dit proefschrift laat onder andere zien dat bloeddruk en cerebrale monitoring bij kunnen dragen aan het verlagen van het risico op complicaties tijdens de operatie aan de halsslagader (carotis endarterectomie) en hierin een ondersteunende rol hebben voor zowel chirurg als anesthesioloog.