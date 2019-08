Promotie: Perinatal asphyxia: investigating novel neuroprotective agents and optimising current pharmacotherapy

In deze thesis beschrijf ik onderzoek naar potentiele neuroprotectieve geneesmiddelen bij kinderen die geboren worden met zuurstofgebrek (perinatale asfyxie). De standaard behandeling voor deze aandoening is therapeutische hypothermie, waarbij de lichaamstemperatuur van de pasgeborene wordt teruggebracht tot 33,5 ºC. Ondanks dat deze behandeling een bewezen positief effect heeft op het verminderen van hersenschade ten gevolge van zuurstofgebrek overlijdt nog steeds 30% van deze kinderen binnen de eerste week na geboorte en overleeft ca. 15% met ernstige handicaps. De noodzaak voor geneesmiddelen die additioneel aan hypothermie een extra bescherming van de hersenen kunnen bieden is daarom groot. Daarnaast beschrijf ik in mijn proefschrift de farmacokinetiek van enkele veel gebruikte geneesmiddelen in deze populatie: morfine, fenobarbital, midazolam en lidocaine. Ik heb onderzocht in hoeverre de gevolgen van de asfyxie en/of de behandeling met hypothermie de klaring van deze geneesmiddelen beïnvloedt en hoe deze geneesmiddelen het beste gedoseerd kunnen worden.