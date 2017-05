Promotie: Patroonherkenning voor mantelconvectie

Promovenda Suzanne Atkins gebruikte neurale netwerken om warmtestromen in de aardmantel te herkennen en te voorspellen.

Mantelconvectie is stroming van warmte in de aardmantel, aangedreven door verplaatsing van veste gesteentes. Het is een aandrijvend mechanisme van platentektoniek en het is de belangrijkste wijze waarop de aarde op geologische tijdschaal haar warmte verliest.

Convectie in de aardmantel is een niet-lineair systeem. Als gevolg hiervan is het moeilijk om de geschiedenis van de aardmantel te reconstrueren. Atkins presenteert in haar proefschrift een nieuwe methode om convectie terug te spoelen.

Ze gebruikte patroonherkenningsalgoritmen die gebruik maken van neurale netwerken. Deze herkennen onderliggende statistische patronen die informatie over het convectiesysteem bevatten. Hierdoor kon ze parameters zoals mantelcompositie of de zogeheten 'yield stress' vinden en ook historische kenmerken zoals de geschiedenis van LLSVPs, karakteristieke structuren onderin de aardmantel.

Doordat Atkins gebruik maakte van de neurale netwerken om de convectiepatronen te voorspellen is haar onderzoek helemaal nieuw in de geodynamica.