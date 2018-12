Promotie: Patiënt karakteristieken lijken van beperkte waarde in het voorspellen van vasculaire complicaties na invasieve ingreep van de halsslagader

Jaarlijks krijgen ongeveer 35.000 mensen in Nederland een herseninfarct. Hiervan wordt ongeveer 15% veroorzaakt door een vernauwing van de halsslagader als gevolg van aderverkalking. De behandeling van patiënten met een herseninfarct als gevolg van een vernauwde halslagader is erop gericht om de kans op een nieuw herseninfarct te verkleinen en bestaat uit leefstijladviezen en medicatie. Daarnaast komen deze patiënten in aanmerking voor een invasieve ingreep van de halsslagader waarbij de vernauwing van de ader wordt verholpen door middel van een chirurgische operatie en in bepaalde gevallen door het plaatsen van een stent. Of een individuele patiënt daadwerkelijk baat heeft van een invasieve ingreep van de halsslagader hangt onder andere af van de kans op complicaties rondom de ingreep. Er bestaan veel voorspelmodellen die op basis van verschillende patiënt karakteristieken die vóór de ingreep bekend zijn (zoals leeftijd en geslacht) voorspellen of een individuele patiënt een laag of hoog risico heeft op complicaties rondom de ingreep. Zulke voorspelmodellen zouden kunnen helpen om een afweging te maken tussen een chirurgische operatie of stentplaatsing.

Met dit proefschrift hebben we inzicht gekregen in de voorspellende waarde van zulke voorspelmodellen voor het risico op vaatziekten na een invasieve ingreep van de halsslagader. De meeste modellen bleken een beperkte voorspellende waarde te hebben. Mogelijk zou de toevoeging van andere karakteristieken (bijvoorbeeld karakteristieken van de vernauwde halsslagader op beeldvorming) aan bestaande voorspelmodellen de voorspellende waarde kunnen verbeteren.