Promotie: Patient-gerichte zorg voor duimbasisartrose vermindert stress bij het maken van een beslissing ten aanzien van de behandeling

De duim is de belangrijkste “vinger” van de hand en zorgt voor ongeveer 40% van de hand functie. De huidige literatuur suggereert dat duimbasisartrose beschouwd kan worden als een normaal onderdeel van het menselijk ouderdomsproces. Symptomen en beperkingen variëren aanzienlijk tussen patiënten en correleren niet met radiologische ernst van de afwijkingen. Hoewel de keuze voor behandeling grotendeels wordt beïnvloed door kenmerken en voorkeuren van de chirurg, zou de mening van de patiënt idealiter de doorslaggevende factor moeten zijn. In dit proefschrift staat patiëntgerichte zorg centraal – het concept van “shared decision making”. Een keuzehulp (welke objectieve informatie over een diagnose, de behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen presenteert) vergroot de betrokkenheid van patiënten in de beslissing omtrent behandeling. Het vermindert daarmee de keuzestress, wat suggereert dat andere factoren zoals praktijkvariatie en verandering van arts mogelijk ook beïnvloed worden. Ook komt naar voren dat langzaam progressieve aandoeningen vaak onterecht worden ervaren als recent ontstaan en dat inadequate aandacht voor psychosociale factoren het risico op een verkeerde inschatting van de voorkeuren van de patiënt kan vergroten. Wanneer wordt overgegaan op chirurgische interventie, is excideren van het trapezium vooralsnog de gouden standaard. Ongeveer 4% van de patiënten ondergaat een tweede operatie. Het gebruik van arthroscopisch ondersteunde technieken voor duimbasisartrose is nog steeds beperkt; het kan echter een redelijke optie zijn voor patiënten met duimbasisartrose die niet reageren op conservatieve behandeling.