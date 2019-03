Promotie: Pathology and molecular mechanisms of hereditary gastrointestinal cancer

Dit proefschrift werpt licht op verschillende erfelijke CRC-syndromen (Lynch, FAP, PJS) waarbij verschillende genetische defecten in de kiembaan (germline) leiden tot tumorontwikkeling. Vanuit een klinisch oogpunt hebben we bijgedragen aan een betere diagnostiek van het Lynch-syndroom. Vanuit een fundamenteel standpunt hebben we aangetoond dat sulindac het gedrag van stamcellen beïnvloedt bij FAP-patiënten; we hebben ook aangetoond dat CIN een onafhankelijke rol speelt bij tumorvorming in een muismodel van FAP. Door het gebruik van organoïden werd de rol van LKB1 in epitheliale cellen onderzocht en mogelijke mechanismen achter de tumorgenese van het PJS-syndroom kunnen worden gesuggereerd. Onze bevindingen bestrijken een breed scala van fundamenteel tot translationeel onderzoek en klinische praktijk en ze verbeteren verder ons begrip van de moleculaire basis van erfelijke colorectale tumorgenese.