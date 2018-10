Promotie: Over de oorsprong van kanker: Mutatie accumulatie in gezonde en premaligne adulte stamcellen

Het genoom is voortdurend onderhevig aan stoffen en processen die schade kunnen veroorzaken. Het merendeel van de schade wordt gerepareerd, maar soms gaat dit mis, waardoor er mutaties in genoomsequentie ontstaan. Deze mutaties kunnen leiden tot een verminderde functionaliteit van de cel en kunnen uiteindelijk zelfs bijdragen aan het ontstaan van kanker. Hoewel het in elke cel belangrijk is dat de genoomsequentie stabiel is, is het vooral cruciaal in adulte stamcellen. Deze sneldelende cellen kunnen veranderen in allerlei andere cellen en zijn mogelijk dé cel die een tumor vormt.

Om kanker beter te kunnen voorkomen en gerichter te kunnen behandelen is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de (mutatie)processen die bijdragen aan het ontstaan van kanker. Wij hebben daarom een nieuwe techniek opgezet waarbij we organoide kweken (ook wel ‘mini-orgaantjes’) gebruiken om de genoomsequentie van adulte stamcellen te bepalen. Deze techniek hebben we toegepast op menselijke stamcellen uit de lever en de darm. Hoewel mensen een veel hoger risico hebben op het ontwikkelen van dikke darmkanker, is het aantal mutaties (verrassend genoeg) gelijk in de lever en de darm. Bovendien hebben alcoholisten en gezonde individuen evenveel mutaties in hun leverstamcellen, hoewel het alcoholgebruik leidt tot een toename in het risico op leverkanker. Onze resultaten suggereren dat de selectie van cellen en de accumulatie van grote complexere mutaties mogelijk een belangrijke rol spelen in het ontstaan van kanker. Meer onderzoek naar deze twee mechanismen zal waarschijnlijk resulteren in verbeterde methoden die gericht zijn op de preventie en behandeling van kanker.