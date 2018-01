Promotie: Orale immunosuppressiva in de behandeling van constitutioneel eczeem: het verbeteren van effectiviteit en veiligheid

In dit proefschrift, dat bestaat uit drie delen, wordt de behandeling van patiënten met constitutioneel eczeem (CE) door middel van orale immunosuppressiva besproken, met als doel het verbeteren van de effectiviteit en veiligheid.

In het eerste deel evalueren we het voorschrijfgedrag van orale immunosuppressiva bij CE in Nederland. We concluderen dat cyclosporine A in twee academische centra het meest voorgeschreven werd. Tevens vonden we dat 1.4% van de CE patiënten in Nederland wordt behandeld met orale immunosuppressiva.

In het tweede deel werd gekeken naar de lange termijn veiligheid van orale immunosuppressiva. We concludeerden dat lymfopenie incidenteel gezien werd en suggereren daarom om regelmatig een leukocyten differentiatie (inclusief het lymfocyten aantal) te monitoren.

We vonden tevens een verhoogd risico op het krijgen van een plaveiselcelcarcinoom, maar het is niet duidelijk of dit verhoogde risico in zijn totaliteit kan worden verklaard door het gebruik van orale immunosuppressiva. Een verhoogd risico op cervix carcinoom werd niet gevonden.

Ten aanzien van de vraag of mannen met een kinderwens behandeld mogen worden met orale immunosuppressiva, concluderen we dat het risico op negatieve zwangerschapsuitkomsten niet geheel kan worden uitgesloten.

In deel drie van dit proefschrift werd de behandeling met thiopurines onder loep genomen.

Voor individuele patiënten kan het meten van azathioprine spiegels helpen bij het optimaliseren van de dosering en bij het verbeteren van het klinisch effect. De toevoeging van allopurinol aan azathioprine kan de behandeling verder optimaliseren. Tioguanine kan een effectieve behandeling zijn voor patiënten met CE die eerder niet succesvol behandeld werden met azathioprine