Promotie: Optimizing diagnosis of Transient Ischemic Attack

Een TIA is een belangrijk waarschuwingssignaal dat een patiënt risico loopt op een herseninfarct in de nabije toekomst. Een tijdige diagnose en start van behandeling gericht op beroertepreventie, in het bijzonder het opstarten van een plaatjesaggregatieremmer, kan het vroege risico op een herseninfarct drastisch verlagen.

Deze thesis richtte zich op i) de waarde van testen of tools die de klinische diagnose van TIA ondersteunen, in het bijzonder biomarkers in bloed en klinische predictiemodellen, en ii) delay in de diagnose en behandeling van TIA, met een nadruk op patiënt delay en haar determinanten. Een systematische review toonde dat meer dan een derde van de TIA patiënten langer dan 24 uur wachten met het zoeken van medische hulp. Onze eigen cohortstudie liet zien dat er ook sprake is van aanzienlijk artsendelay. Het bewustzijn onder huisartsen over het belang van een snelle start van een plaatjesaggregatieremmer bij verdenking op een TIA moet worden vergroot. Onze studie ‘Markers in the Diagnosis of TIA (MIND-TIA)’ wijst uit dat de huidige beschikbare biomarkers geen toegevoegde waarde hebben in de diagnose TIA. We gebruikten het MIND-TIA cohort ook voor de validatie van de recent voorgestelde ‘Explicit Diagnostic Criteria for TIA (EDCT)’. De EDCT toonde goede accuratesse met in het bijzonder een hoge negatief voorspellende waarde, en zou een nuttige tool voor huisartsen kunnen vormen voor de klinische diagnose TIA. De resultaten van de paneldiagnose in MIND-TIA geven aan dat overdiagnose van TIA, en daarmee overbehandeling, veel voorkomt.