Promotie: Optimaliseren van de systemische behandeling van vroegstadium HER2-positieve borstkanker

Circa 10-20% van de borstkankers vertoont overexpressie van de humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2-positieve borstkanker). In afwezigheid van HER2-gerichte therapie wordt dit type borstkanker gekarakteriseerd door een agressief ziektebeloop. Systemische therapie, bestaande uit o.a. chemotherapie en HER2-gerichte middelen, vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling van vroegstadium (d.w.z. zonder uitzaaiingen op afstand) HER2-positieve borstkanker, maar is niet zonder bijwerkingen. In dit proefschrift werd onderzocht hoe de systemische behandeling van vroegstadium HER2-positieve borstkanker geoptimaliseerd kan worden.

Voorafgaand aan dit onderzoek was het onzeker of patiënten met kleine klier-negatieve (stadium I) tumoren eveneens voordeel hebben van HER2-gerichte therapie. We vonden dat chemotherapie plus het HER2-gerichte middel trastuzumab de algehele en borstkanker-specifieke overleving in deze groep significant verbetert.

In dit proefschrift laten we ook zien dat behandeling met een chemotherapieschema zonder een middel van de groep anthracyclines heel effectief is in patiënten met stadium II-III (borsttumor groter dan 2 centimeter en/of lokale lymfeklier uitzaaiingen) HER2-positieve borstkanker. In aanwezigheid van zogenoemde dubbele HER2-blokkade met zowel het HER2-gerichte middel trastuzumab als pertuzumab, is een chemotherapieschema zonder anthracycline even effectief als een schema met anthracycline, maar geeft het schema zonder anthracycline minder bijwerkingen. Wij concluderen dan ook dat een chemotherapieschema zonder anthracycline een uitstekend alternatief is voor een anthracycline-bevattend schema indien gecombineerd met HER2-blokkade. Gezien de goede uitkomsten met huidig beschikbare therapieën is toekomstig onderzoek nodig om te evalueren of in geselecteerde gevallen minder chemotherapie gegeven kan worden met behoud van effectiviteit maar vermindering van bijwerkingen. Beeldvormende technieken zouden voor dit doeleinde gebruikt kunnen worden.