Promotie: Optimalisatie van de behandelstrategie bij cardiale interventies

Dit proefschrift is opgebouwd uit meerdere klinische studies waarbij het optimaliseren van cardiologische interventies centraal staat. In de huidige kliniek wordt steeds meer nadruk gelegd op de samenwerking tussen arts en patiënt, nieuwe technologische ontwikkelingen, en het multidisciplinaire aspect. Het laatste is vooral zichtbaar door de opkomst van multidisciplinaire “teams” waarbij meerdere specialisaties tot een gezamenlijk behandelplan komen. Deze teams bestaan al enige tijd in bijvoorbeeld de oncologie en de transplantatie geneeskunde. In recente jaren is bij de cardiologie het “hartteam”, en in het verlengde daarvan het “kleppenteam”, steeds verder ontwikkeld. In dit proefschrift wordt met name de rol van het kleppenteam (valvular heart team) benadrukt, dit is een multidisciplinair panel waar de therapeutische opties van patiënten met kleplijden worden besproken.