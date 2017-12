Promotie: Opmerkelijk snelle evolutie van essentiele chromosoomverdelingsmechanismen in eukaryote cellen

De kinetochoor is een moleculaire machine in cellen van alle planten, schimmels, dieren en eencellige algen (eukaryoten) die betrokken is bij de juiste verdeling van het erfelijk materiaal tijdens de celdeling. In zijn onderzoek heeft de promovendus verschillende bioinformatische methoden gebruikt en ontwikkelt om de evolutie van verschillende onderdelen van het kinetochoor in groot detail in kaart te brengen. Evolutionaire reconstructies suggereren dat de kinetochoor van de laatste gemeenschappelijk voorouder van alle eukaryoten al zeer complex was en dat veel hedendaagse soorten een deel van deze complexiteit hebben verloren. Daarnaast worden inzichten uit deze evolutionaire analyses gebruikt om nieuwe hypotheses over de functionaliteit van verschillende subonderdelen van het kinetochoor te formuleren die vervolgens getest zijn in menselijke cel systemen. De resultaten van dit onderzoek roepen verschillende vragen op over hoe het kan dat structuren in cellen die zeer essentieel zijn voor het voortbestaan van leven op aarde, zoals het kinetochoor, zo snel veranderen tijdens de evolutie zodat ze in een aantal gevallen zelfs op geheel andere wijze functioneren. Verder onderzoek naar deze opmerkelijk patronen van schijnbare flexibiliteit van essentiële cellulaire systemen zal een bijdrage leveren aan een verbeterd beeld van hoe het evolutionaire proces daadwerkelijk plaatsvindt.