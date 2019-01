Promotie: Operatie voor het kunstmatig voeden van chronisch zieke kinderen: effectief, maar niet zonder bijkomende gevolgen

Gastrostomie (oftewel het plaatsen van een “voedingsstoma” in de maag) is een van de meest uitgevoerde chirurgische ingrepen in kinderen. Het wordt uitgevoerd wordt bij kinderen met ernstige, chronische voedingsproblemen. De meerderheid van deze kinderen leidt aan aangeboren neurologische aandoeningen die het zelfstandig eten belemmeren. In dit proefschrift werden de effectiviteit en de bijkomende nadelige effecten van deze operatie onderzocht.

Gastrostomie wordt tegenwoordig vaak uitgevoerd met procedures die zo min mogelijk schade aan patiënten toebrengen: met een kijkoperatie of met endoscopie (via een buis in de mond). Uit een meta-analyse in dit proefschrift bleek dat de kijkoperatie leidt tot minder ernstige complicaties, zoals schade aan omliggende darmen, en tot minder heroperaties. Een grote studie naar 300 kinderen die de kijkoperatie ondergingen toonde aan dat 96% van de kinderen succesvol gevoed kan worden en dat de operatie tot gewichtstoename leidt.

Echter, er traden zeer frequent milde complicaties op, zoals persisterende infecties en lekkages rondom het gastrostoma. Uit functionele testen naar het maagdarmkanaal van 50 kinderen bleek dat een gastrostoma de lediging van de maag richting de dunne darm ernstig kan vertragen. Ook leiden veel van de kinderen die een gastrostoma krijgen aan “gastro-oesofageale reflux”, het terugstromen van voeding van de maag richting de slokdarm. In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, wordt dit niet door de operatie veroorzaakt.

Omdat een deel van de kinderen na de operatie herhaaldelijk blijft spugen en dus onvoldoende voeding binnenkrijgt, is het belangrijk de effecten van de operatie te kennen. Dit kan leiden tot een beter toegespitste behandeling van ondervoeding in deze ernstig zieke kinderen.