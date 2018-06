Promotie: Op zoek naar het zelf: Over zelf-stoornissen en sociale cognitie bij patiënten met schizofrenie

Voor veel patiënten met schizofrenie is het lastig om volledig mee te draaien in de maatschappij, mede door problemen in sociale interactie. Problemen in de sociale interactie zijn gerelateerd aan de manier waarop patiënten zichzelf zien in relatie tot de omgeving. Omdat schizofrenie wordt gezien als een fundamentele zelf-stoornis, beschrijft dit proefschrift een serie experimenten welke onderzoeken hoe schizofrenie gerelateerd is aan aspecten die cruciaal zijn voor het maken van een distinctie tussen zelf en anderen, waarbij de focus ligt op lichamelijk bewustzijn, zelf-causatie en empathie.

Het lichamelijk bewustzijn en het gevoel van zelf-causatie worden beschouwd als de belangrijkste aspecten voor het gevoel van zijn, het ik-gevoel. Daarom verschaft het huidige onderzoek inzicht in het lichamelijk bewustzijn bij patiënten met schizofrenie en bij adolescenten met een verhoogd familiair risico op het ontwikkelen van de ziekte. Ten tweede, inferenties van zelf-causatie, welke tot stand kunnen komen door impliciet geassocieerde cues, kunnen onbewust een uitkomstrepresentatie van gedrag activeren. Omdat eerder onderzoek aantoont dat patiënten met schizofrenie specifieke veranderingen laten zien in deze inferenties, welke relevant zijn voor sociaal gedrag, gaat dit proefschrift verder in op dit onderwerp. Ten derde, vanwege het belang van empathische vermogens voor het functioneren van patiënten draagt het beschreven onderzoek bij aan de kennis over de etiologie ervan door te richten op de rol van het zelfreflectie netwerk in het brein. Samenvattend, door gebruik te maken van experimentele set-ups draag het onderzoek in dit proefschrift bij aan onze kennis over zelf-stoornissen bij patiënten met schizofrenie.