Promotie: Op weg naar real-time planaanpassingen voor MRI-gestuurde radiotherapie

Het UMCU heeft onlangs de MRI-linac geïntroduceerd, een combinatie van een MRI van Philips met een bestralingsapparaat van Elekta. De MRI-linac maakt het mogelijk om tijdens de bestraling de bewegende anatomie van de patiënt heel nauwkeurig te volgen. Vanwege de bewegende anatomie kan een optimale radiotherapiebehandeling alleen bereikt worden als het bestralingsplan online aangepast wordt tijdens of tussen de behandelsessies in. In de huidige praktijk is dit echter niet het geval: het bestralingsplan is statisch en vooraf vastgesteld en het wordt in alle geplande sessies afgegeven, zonder direct rekening te houden met eventuele anatomische veranderingen.

Charis Kontaxis heeft een zeer snel software framework ontwikkeld waardoor het bestralingsplan nu tussen of zelfs tijdens een behandelsessie op de MRI-linac aangepast kan worden. Hierdoor wordt de stralingsdosis nog preciezer aan de tumor afgegeven en wordt de schade aan de omliggende, gezonde weefsels verder verminderd. De software is in staat om tijdens het optimalisatieproces van het bestralingsplan rekening te houden met de veranderende anatomie. Daarmee krijgt het proces een dynamisch karakter.

Kontaxis heeft de voordelen van dit hele optimalistatieproces aangetoond aan de hand van oa niertumoren, waarvan bekend is dat ze veel bewegen. Daarnaast laat Kontaxis zien dat het framework ook geschikt is om de reguliere behandeling (zonder MRI-geleiding) van prostaattumoren te verbeteren: door dagelijks een nieuw bestralingsplan te berekenen, kunnen de rigide bewegingen in het optimalisatieproces worden meegenomen, waardoor de gezonde weefsels te maken krijgen met een lagere stralingsbelasting.