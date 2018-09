Promotie: Op weg naar een multidimensionale volledig implanteerbare BCI

Meer dan 200 miljoen mensen in de wereld ervaren een bepaalde vorm van verlamming en kampen daardoor met aanzienlijke communicatieproblemen. In de meest ernstige vorm van verlamming wordt de communicatie drastisch beperkt tot minimale restbeweging en/of verticale oogbewegingen, beter bekend als Locked-In Syndroom (LIS). Voor deze personen kan ondersteunende technologie (OT) het laatste hulpmiddel zijn om communicatie met de buitenwereld te herstellen en een zinvolle interactie met hun omgeving te behouden. In het algemeen worden OT-hulpmiddelen met resterende spieractiviteit bediend, via bijvoorbeeld een ​​aangepast toetsenbord, een computermuis of een oogbesturingscomputer. Voor een deel van de mensen met LIS is OT-bediening op basis van spieractiviteit echter geen optie. In deze gevallen vormen neurotechnologieën waarbij geen spierbeweging nodig is een veelbelovend alternatief om de communicatie te herstellen. Een voorbeeld van een dergelijk communicatiehulpmiddel is een Brain-Computer Interface (BCI). Een BCI meet hersensignalen en vertaalt deze naar een opdracht om daarmee een ​​computer te besturen. Dit proefschrift richt zich op een specifiek soort BCI dat hersensignalen registreert met behulp van een elektroden-raster dat onder de schedel op het hersenoppervlak wordt geplaatst, ook wel electrocorticografie (ECoG) genoemd, en vormt een veelbelovende methode om signalen voor BCI te meten omdat het systeem volledig geïmplanteerd kan worden. Het hier gepresenteerde werk vormt een basis van instrumenten, methoden en wetenschappelijke kennis die kunnen worden gebruikt om volledig geïmplanteerde BCI's te optimaliseren. In de toekomst hopen we de resultaten te implementeren in een werkende BCI om de communicatie van personen met het Locked-In Syndroom te herstellen.