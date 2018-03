Promotie: Op weg naar een behandeling op maat voor patiënten met botmetastasen

Bij veel patiënten met kanker zaait de ziekte uiteindelijk uit naar de botten met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven. Traditioneel worden deze patiënten op dezelfde manier behandeld: meestal met conventionele radiotherapie. De groep patiënten met botmetastasen is zo heterogeen dat elke patiënt een behandeling op maat verdient. Een risicoscore om patiënten te identificeren die niet zullen reageren op bestraling zou daarin kunnen helpen. Het blijkt dat de primaire tumor, conditie en pijnscore geassocieerd zijn met pijnrespons, maar helaas kunnen we met deze gegevens slechts matig onderscheid maken tussen een patiënt die wel reageert en een patiënt die pijn blijft houden. In het in Utrecht opgerichte PRESENT cohort blijkt dat een kleine meerderheid van patiënten (61%) verlichting van de pijn ervaart na bestraling. Dit betekent ook dat veel patiënten geen effect merken. Het lijkt erop dat de pijnrespons en lokale controle na hoge precisiebestraling (stereotactische radiotherapie) beter is, maar is het belangrijk om te weten dat de onderzoeksmethoden niet altijd even goed waren, en dat met name patiënten in een goede conditie onderzocht. Gerandomiseerde studies zijn dus nodig om stereotactische radiotherapie eerlijk te kunnen vergelijken met conventionele radiotherapie. Dat doen we in de VERTICAL trial, de eerst trial binnen het PRESENT cohort, opgezet volgens het ‘cohort multiple Randomized Controlled Trial’ design. Het cmRCT design heeft een inclusieprocedure die op de patiënt is gericht, wat ervoor kan zorgen dat studies sneller vol zitten en er minder patiënten teleurgesteld worden. We verwachten de resultaten van de VERTICAL studie over een jaar.