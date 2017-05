Promotie: Op weg naar betere valpreventie bij oudere patiënten

Jaarlijks valt gemiddeld één op de drie ouderen, wat kan leiden tot letsel, ziekenhuisopname en verminderde kwaliteit van leven. Het is daarom van groot belang ouderen die risico lopen te vallen vroegtijdig te herkennen, zodat preventieve maatregelen genomen kunnen worden om een valincident te voorkomen.

Een valongeluk ontstaat vaak plotseling door een combinatie van lichamelijke en omgevingsfactoren. Eén van de belangrijkste lichamelijke factoren is de mate waarin iemand in staat is zijn balans te bewaren tijdens dagelijkse activiteiten, zoals tijdens het lopen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ouderen met een hoog valrisico vaak langzamer en ongecoördineerder lopen. Promovenda Maartje de Groot onderzocht het looppatroon van oudere patiënten die een geriatrische dagkliniek bezochten. Daarnaast analyseerde ze in hoeverre het looppatroon beïnvloed wordt door een aantal medische factoren, zoals een gekromde houding door osteoporose (botontkalking), medicijngebruik en geheugenproblemen (dementie).

Deze factoren blijken gerelateerd te zijn aan een verminderde balanshandhaving tijdens het lopen, wat mogelijk de onderliggende oorzaak is waarom deze oudere patiënten vaker vallen. Het is daarom van groot belang om het risico op een val te bepalen op basis van een loopanalyse. Het onderzoek van De Groot kan bijdragen aan de ontwikkeling van een instrument waarmee zorgverleners makkelijk het looppatroon kunnen analyseren en daarmee het valrisico kunnen bepalen. Met zo’n loopanalyse kunnen zorgverleners in een vroeg stadium een gepersonaliseerde behandeling aanbieden die gericht is op het verbeteren van het bewegen, het verbeteren van de botkwaliteit en een evaluatie van het medicijngebruik.