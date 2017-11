Promotie: Ontwikkeling van pacemakercellen in het hart

Een mensenhart klopt gemiddeld 9000 keer per dag. Met elke slag pompt het hart bloed door het lichaam om alle organen van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Het is een spier, maar in tegenstelling tot veel andere spieren is het hart niet afhankelijk van signalen uit de hersenen om samen te kunnen trekken. Het hart is compleet onafhankelijk dankzij een gespecialiseerde groep cellen; de pacemakercellen. Deze cellen dicteren het hartritme door ritmisch elektrische prikkels af te geven. Afwijkingen in pacemakercellen kunnen serieuze gevolgen hebben voor hartfunctie en vereisen intensieve medische hulp.

Iedere cel in het lichaam heeft een gespecialiseerde rol doordat het een specifieke set met genen aanzet. In pacemaker cellen is het gen Islet-1 erg belangrijk. We hebben voor ons onderzoek gebruik gemaakt van de zebravis, een kleine zoetwater vis, om hart- en pacemakercelontwikkeling te bestuderen. Als Islet-1 niet functioneel is, dan daalt de hartslag dramatisch. Er is verder erg weinig bekend over de functie van Islet-1 en andere gespecialiseerde genen in de pacemakercellen. We hebben nu een nieuwe techniek toegepast waarbij we van elk gen kunnen zien waar het actief is in het ontwikkelende hart. Een groot aantal genen was alleen actief in een bepaald deel van het hart, maar niet in andere delen. Dit geeft aan dat deze genen waarschijnlijk heel gericht zorgen voor de ontwikkeling van specifieke structuren in het hart, zoals de verschillende hartkamers, en voor de gespecialiseerde functies van het hart, zoals het regelen van hartritme via de pacemaker cellen.