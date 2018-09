Promotie: ‘Ontwikkeling van autistische gedragstrekjes ookerfelijk in grote familie muizen’

Autisme en autistische gedragstrekken komen veelal voor in families. Het genenpakket van de ouders speelt daarbij een belangrijke rol, zo is al langer bekend uit tweelingstudies. De afgelopen tien jaar is het onderzoekers gelukt om veel van deze genen in kaart te brengen, als eerste stap op weg richting betere behandelingen. Dezelfde studies laten nu ook zien dat autisme vrijwel nooit wordt veroorzaakt door één enkel gen, maar in de praktijk vaak een optelsom is van veel verschillende genen samen.

Studies in dieren bieden de unieke mogelijkheid om in een laboratorium te onderzoeken hoe een gen bijdraagt aan de ontwikkeling van verschillen in hersenen en gedrag. Tot dusver was het in dierstudies echter alleen mogelijk de impact van één enkel gen te bestuderen en niet meerdere genen samen.

Dit proefschrift laat zien dat ontwikkeling van autistische gedragstrekjes bestudeerd kan worden in families van muizen. Net als in de mens worden deze verschillen door veel genen beïnvloed. In een familie met veel “identieke tweelingen” werd voor elke muis bestudeerd of deze veel of juist weinig repetitieve gedragspatronen lieten zien. Muizen met hetzelfde genenpakket bleken hierin vaak erg vergelijkbaar, terwijl muizen met verschillende genen erg grote verschillen lieten zien. Vervolgens konden genetische hotspots in kaart worden gebracht die deze verschillen deels verklaren. Sommige van deze gebieden bevatten genen waarvan bekend is dat deze betrokken zijn bij autisme in de mens.

Deze bevindingen laten zien dat muisfamilies gebruikt kunnen worden om autisme beter te onderzoeken, op weg naar de ontwikkeling van nieuwe behandelingen