Promotie: Ontstekingsmediatoren bij kinderen met chronische ziektes, het oude ontleden en het nieuwe ontdekken

Acute ontsteking is de primaire respons van het lichaam op de korte termijn op schadelijke prikkels. Als dit echter niet wordt opgelost, kan acute ontsteking op de langere termijn en in de chronische fase optreden: chronische ontsteking. Dit proefschrift heeft geprobeerd de rol van verschillende hoofdrolspelers in de context van chronische pediatrische inflammatie te begrijpen en te ontleden door een drieledige aanpak te gebruiken: cytokines, extracellulaire blaasjes (EV's) en immuuncellen. Door de rol te onderscheiden en de relevantie van elke laag te postuleren, probeert dit werkstuk het oude te verduidelijken en nieuwe inzichten te verschaffen in het begrijpen en manipuleren van de chronische ontstekingsfase.