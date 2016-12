Promotie: Onderzoeken en Beoordelen van RF Veiligheid voor Ultra-Hoog Veld MRI

Radiofrequente (RF) energie die gedeponeerd wordt in een persoon die een 7T MRI-scan ondergaat kan lokaal opwarming van weefsel veroorzaken. Het gebruik van parallelle transmissie bij een 7T MRI-scan verhoogt de kans op lokale opwarming door interfererende effecten die ontstaan wanneer de kanalen simultaan RF stralen uitzenden. Het risico op RF opwarming wordt uitgedrukt door de lokale specifieke absorptiesnelheid (SAR). Echter, noch kleine temperatuursveranderingen, noch SAR zijn makkelijk te meten in vivo met behulp van MRI. Daarom hangen RF veiligheidsbeslissingen voor lokale SAR af van numerieke simulaties van elektromagnetische velden welke afgeleid worden uit gedetailleerde computermodellen van de RF coil (of de parallelle transmissie-opstelling) en een anatomisch accuraat model van de persoon. Verschillen tussen het simulatiemodel en een reële fysieke MRI-opstelling kunnen leiden tot drastische verschillen in lokale SAR voorspellingen. Het doel van deze thesis was om beter inzicht te verkrijgen in de verschillende bronnen van variabiliteit in lokale SAR voorspelling zowel als om de SAR voorspelling bij parallelle transmissie te verbeteren en de onzekerheid te verminderen. Doorheen dit werk hebben we inzicht verkregen in persoon-gerelateerde SAR berekeningen en hebben we de nauwkeurigheid van multi-transmissie SAR voorspellingen verbeterd. We hopen dat de kennis vergaard doorheen deze thesis zal leiden tot toegenomen vertrouwen in lokale SAR voorspellingen wat noodzakelijk is voor veilig scannen en om 7T MRI/parallelle transmissie toe te passen in de kliniek.