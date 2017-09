Promotie: Onderwijs in de radiologie: het leren beoordelen van medische beelden

Radiologie is het medisch specialisme gericht op het in beeld brengen van het menselijk lichaam en ziekten met verschillende beeldvormende technieken. Radiologen worden getraind om ziekten uit te sluiten of aan te tonen op basis van deze beelden. Het beoordelen van radiologische beelden is een complexe vaardigheid die vele trainingsjaren vereist. Voor het verbeteren van onderwijs in de radiologie is het belangrijk om inzicht te krijgen in het beoordelingsproces. Van der Gijp beschrijft de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het beoordelen van medische beelden.

Het beoordelingsproces van radiologische beelden kan in drie stappen worden ingedeeld: de afwijking moet eerst gedetecteerd worden (perceptie), vervolgens wordt de afwijking in detail bekeken (analyse) en wordt een interpretatie gegeven van de bevindingen (synthese). Van der Gijp beschrijft hoe het beoordelen van beelden te verbeteren is door training, en welke methoden geschikt zijn om deze vaardigheden te toetsen. Een studie in dit proefschrift laat zien dat het aanleren van een zoekstrategie kan helpen. Het opdelen van het beeld in kleine stukjes kan het opsporen van afwijkingen verbeteren.

Waarmee kun je deze complexe vaardigheid toetsen? In dit proefschrift worden twee toetsmethoden beschreven, die de huidige klinische praktijk benaderen. Eén van de toetsmethoden laat ook zien welke stappen van de beoordeling misgaan, zodat deze stappen meer aandacht kunnen krijgen bij het oefenen.

De resultaten uit dit proefschrift kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van de radiologische onderwijspraktijk, maar ook voor andere beroepsgroepen waarin het beoordelen van beelden een rol speelt.