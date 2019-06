Promotie: Omics biomarkers to study the internal exposome: the case of air pollution

Het merendeel van hedendaagse chronische ziekten is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van blootstelling aan het milieu en erfelijke aanleg. Het Exposoom paradigma omvat het bestuderen van alle blootstellingen aan het milieu (bijvoorbeeld luchtverontreiniging, chemische verontreinigingen, voedings- of levensstijlfactoren) en daarmee samenhangende biologische reacties vanaf de conceptie tot de dood. Het interne Exposoom wordt gedefinieerd als de milieublootstellingen die in het lichaam meetbaar zijn en de biologische veranderingen die samenhangen met deze blootstellingen. Het interne Exposoom kan (deels) gemeten worden met behulp van zogeheten MICStechnologien. Deze metingen kunnen direct informatie geven over blootstelling of over fysiologische verstoringen die wijzen op een bepaalde blootstelling. Het bestuderen van het interne Exposoom kan daarmee een biologische onderbouwing bieden voor empirisch waargenomen relaties tussen blootstelling en ziekte.

In dit proefschrift hebben we ons gericht op luchtverontreiniging, een milieuvervuiling met hoge maatschappelijke relevantie. Jaarlijks sterven wereldwijd 7 miljoen mensen vroegtijdig ten gevolge van luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging is een erkend human carcinogeen en is causaal gerelateerd aan longkanker. Daarnaast is het een belangrijke risicofactor voor andere acute en chronische ziekten, o.a. hart- en vaatziekten, en chronische aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma en COPD. Het algemene doel van dit proefschrift is om drie OMICS-platforms (proteomics, transcriptomics en DNA-methylomics) in relatie tot blootstelling aan luchtvervuiling te bestuderen om zo beter inzicht te krijgen in de biologische processen die luchtvervuiling en gezondheidseffecten met elkaar verbinden. Als dit succesvol is kunnen dergelijke analyses bijdragen aan het genereren van kennis over gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, het identificeren van specifieke biologische mechanismen en het vinden van biomerkers voor vroege stadia van ziekte welke kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van preventieve maatregelen.