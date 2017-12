Promotie: Omgaan met emotionele stress bij mensen met type 2 diabetes in Maleisië

Diabetes-gerelateerde distress (DD) en depressie komen veel voor bij mensen met type 2 diabetes (T2DM) in de eerste lijn in Maleisië. Wie van Chinese herkomst is of jong volwassen heeft een grotere kans op DD. DD kun je meten met verschillende vragenlijsten. Die lieten een verschil in samenhang zien met wat patiënten rapporteren. Een hogere DD hing samen met een hogere bloeddruk, maar alleen als DD gemeten was met een 2-items vragenlijst (DDS-2). Anderzijds liet méér distress gemeten met de 5-items vragenlijst PAID-5 een groter risico zien op het onvoldoende slikken van medicatie en onvoldoende zelfzorgactiviteiten. De uitkomsten van deze vragenlijsten moeten dus voorzichtig worden geïnterpreteerd. Mensen met T2DM en weinig DD bleken drie jaar later juist meer depressieve symptomen te kunnen hebben en mensen zonder of met slechts enkele depressieve symptomen konden drie jaar later meer DD hebben. DD of depressieve symptomen in het begin van de diabetes zouden niet per definitie als negatief moeten worden beschouwd; ze kunnen een uiting zijn van de manier waarop mensen met diabetes leren omgaan. Het volgen van DD met de DDS-2 of PAID-5 lijken redelijke aanbevelingen voor de praktijk. In een trial die wij in Maleisië uitvoerden onder mensen met T2DM en een hoog stressniveau bleek dat het tijdens twee groepsbijeenkomsten bespreken van hun emoties, de steun die ze krijgen bij het omgaan met de diabetes en de dienstverlening vanuit het gezondheidscentrum hun stressniveau na 6 maanden verlaagde. Het effect was even groot als van een theoretisch onderbouwd en gestructureerd programma.