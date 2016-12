Promotie: De evolutie en het mechanisme van sequentiële segmentatie

Segmenten zijn herhaalde structuren langs de hoofd-staartas, die bij veel dieren voorkomen: denk bijvoorbeeld aan de ringen van regenwormen, de pootjes van duizendpoten of de ruggenwervels van gewervelden. Deze structuren worden al zeer vroeg tijdens de embryonale ontwikkeling aangelegd. Meestal worden ze één voor één geproduceerd vanuit een groeizone, een weefsel dat aan het begin van de ontwikkeling net achter het hoofd ligt, en hier steeds verder vanaf komt te liggen naarmate er meer segmenten zijn gevormd; dit wordt sequentiële segmentatie genoemd. Voordat segmenten hun uiteindelijke vorm krijgen, worden de grenzen tussen segmenten en tussen de verschillende delen van elk segment vastgesteld door een gestreept patroon van verschillende segmentatiegenen in het embryonale weefsel.

Promovenda Renske Vroomans gebruikte computermodellen om de evolutie en het mechanisme van sequentiële segmentatie te onderzoeken. Ze richtte zich eerst op details van segmentatie in gewervelden, en daarna op de algemene relatie tussen het segmentatiepatroon en de groei van het weefsel. Vroomans onderzocht welke evolutionaire processen ervoor zorgden dat de meeste diersoorten hun segmenten sequentieel aanleggen in plaats van met een ander mechanisme, en welke processen vormgaven aan specifieke kenmerken van segmentatie in gewervelden. Ze bestudeerde details van het mechanisme in verschillende gewervelden, en de interactie tussen een segmenteerd patroon en de vormgeving van het weefsel. De resultaten geven nieuwe inzichten in het mechanisme en de evolutie van segmentatie, en wijzen op nieuwe richtingen voor verder onderzoek.