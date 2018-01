Promotie: Nieuwe rood licht gevende materialen voor LED-lampen

Tim Senden onderzocht materialen die smalbandig rood licht uitzenden. Deze materialen zijn interessant voor toepassing in LED-lampen, die hierdoor efficiënter worden en warmer wit licht geven.

Witte LED-lampen hebben een hogere efficiëntie en langere levensduur dan gloeilampen en spaarlampen en worden daarom gezien als de lichtbronnen van de toekomst. Een probleem is echter dat de huidige LED-lampen een deel van hun rode licht uitzenden in het dieprode spectrale gebied waar de gevoeligheid van onze ogen erg laag is. Dit zorgt voor een drastische verlaging van de efficiëntie van de LED-lamp.

Wereldwijd wordt daarom gezocht naar luminescerende materialen (fosforen) die blauw licht kunnen absorberen en dit efficiënt omzetten in smalbandig rood licht met een golflengte van ongeveer 620 nm. Materialen met deze optische eigenschappen maken het mogelijk om LED-lampen te ontwikkelen met warm wit licht zonder veel te hoeven inleveren op de efficiëntie.

Senden onderzocht nieuwe soorten smalbandige rode fosforen. Hij deed onderzoek naar materialen gebaseerd op mangaan en europium. Hij beschrijft de synthese van nieuwe smalbandige rode fosforen en bestudeerde de optische eigenschappen van deze materialen.

Daarnaast verklaarde hij waarom de lichtintensiteit van de onderzochte materialen afneemt bij hoge temperaturen (thermische doving). Dit is belangrijk om te begrijpen, omdat de temperatuur in een LED-lamp kan oplopen tot 150°C of zelfs 200°C. Dit inzicht in het mechanisme voor thermische doving kan gebruikt worden om smalbandige rode fosforen met een nog betere temperatuurstabiliteit te ontwikkelen.