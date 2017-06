Promotie: Nieuwe methode voor bepalen meest optimale combinatie van donor en ontvanger bij orgaantransplantaties

Een van de methodes om de meest optimale HLA mismatch te voorspellen tussen donor en ontvanger is het PIRCHE (Predicted Indirectly ReCognizable HLA Epitopes) model. Geneugelijk stelt dat donorselectie op basis van het aantal PIRCHE-II bij kan dragen aan een langere transplantaatoverleving na niertransplantatie.

De afstoting van het getransplanteerde orgaan is een van de belangrijkste risico’s bij orgaantransplantatie. Afstoting wordt veroorzaakt doordat het immuunsysteem van de patiënt reageert op lichaamsvreemde antigenen (HLA genoemd) die aanwezig zijn op het getransplanteerde orgaan. Daarom is het belangrijk de meest optimale combinatie van donor en ontvanger te bepalen, waarbij de kans op een immuunreactie tegen lichaamsvreemd HLA (een zogenaamde HLA mismatch) geminimaliseerd wordt en de transplantaatoverleving verlengd wordt.

In dit proefschrift beschrijft Geneugelijk de verschillende aanpassingen die aan het PIRCHE model zijn gedaan, zodat het in de kliniek toegepast zou kunnen worden. Verder heeft ze onderzocht hoe het PIRCHE model toegepast zou kunnen worden in verschillende situaties waarin er een immuunreactie tegen lichaamsvreemd HLA kan ontstaan. Zo bleek dat hoe meer PIRCHE-II een lichaamsvreemd HLA bevatte, des te groter de kans was op de vorming van HLA-specifieke antistoffen tijdens zwangerschappen en transplantaties. Aangezien HLA-specifieke antistoffen schadelijk zijn voor het getransplanteerde orgaan, is ook onderzocht of het aantal PIRCHE-II gerelateerd is aan orgaanafstoting na transplantatie. Er bleek een relatie te bestaan tussen het aantal PIRCHE-II en een hoger risico op orgaanafstoting na niertransplantatie.