Promotie: Nieuwe lasersystemen voor chirurgie: fysische aspecten en implementatie in de kliniek

Warmte (thermische energie) wordt tijdens operaties vaak gebruikt om bloedstelping te verkrijgen. Veel verfijnde thermische technieken zijn beschikbaar om bloedverlies te voorkomen, maar ook om tumoren mee te behandelen. De meest gebruikte techniek op de operatiekamer om warmte toe te dienen is electrochirurgie. Naast electrochirurgie bestaat er ook andere apparatuur voor het opwarmen van weefsel. Deze apparatuur is gebaseerd op verschillende fysische principes.

Laser wordt ook als energiebron gebruikt voor chirurgische toepassingen. Lasers zijn unieke lichtbronnen die een smalle intense parallelle bundel van één kleur licht produceren, waardoor er een klein oppervlak zeer sterk verhit kan worden. In 2005 is de Thulium laser (2013nm) klinisch geïntroduceerd.

Het doel van dit proefschrift is om de toegevoegde waarde van de Thulium laser te onderzoeken ten opzichte van andere energiebronnen ten behoeve van het snijden bij operaties.

De Thulium laser (2013nm) is een relatief nieuw systeem in het infrarode gebied en kan de 810 en de 1064nm laser op een veilige manier vervangen voor aantal specifieke toepassingen. De Thulium laser heeft een directe absorptie van energie in water en zachte weefsels met een groot reproduceerbaar effect. Daarbij is deze laser goed te gebruiken in endoscopische chirurgie waarbij ruimte beperkt is, vanwege het feit dat het Thulium laser licht door dunne glas fibers geleid kan worden.

Binnen de chirurgie zijn er nog veel nieuwe toepassingen waarbij de Thulium laser gebruikt kan worden. Er zijn aanwijzingen dat bij bepaalde operaties met de Thulium laser, minder ingrijpende chirurgie hoeft plaats te vinden. Hierdoor ondervindt de patiënt minder ongemak dan bij conventionele technieken