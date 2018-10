Promotie: Nieuwe inzichten in ziektemechanismen en behandeling van autoinflammatoire ziekten

Autoinflammatoire ziekten worden veroorzaakt door over-activatie van het aangeboren afweersysteem, wat leidt tot koorts en ontstekingen op allerlei plaatsen in het lichaam. Door de zeldzaamheid van deze aandoeningen is nog weinig bekend over de ziektemechanismen en juiste behandeling. Middels lab- en database-onderzoek, in samenwerking met andere ziekenhuizen en onderzoekscentra, heeft Nienke ter Haar stukjes van de puzzel opgelost.

In haar proefschrift beschrijft ze de rol van verschillende witte bloedcellen bij de ontstekingsreactie van systemische jeugdreuma. Ook laat ze de resultaten zien van een nieuwe behandelstrategie waarin anakinra, een middel dat het ontstekingsstofje interleukine-1 blokkeert, niet als laatste redmiddel maar juist als eerste medicijn wordt gebruikt. De nieuwe strategie zorgt ervoor dat bij veel patiënten de ziekte snel onder controle is en er geen schade aan gewrichten ontstaat. Ook hoeft anakinra maar kort gegeven te worden, en kan prednison meestal achterwege gelaten worden. Dit is een grote verbetering ten opzichte van eerdere behandelresultaten.

Bij een aantal autoinflammatoire ziekten zorgen foutjes (mutaties) in bepaalde genen van het afweersysteem voor terugkerende periodes van koorts en ontsteking, deze ziekten worden dan ook erfelijke koortssyndromen genoemd. Door gebruik van internationale databases is het mogelijk geweest om een uitgebreide beschrijving te geven van de ziekteverschijnselen en behandel-effecten. Systematische literatuurstudies, online vragenlijsten en bijeenkomsten met een grote groep internationale expert hebben geleid tot de ontwikkeling van behandelrichtlijnen voor erfelijke koortssyndromen. Daarnaast hebben patiënten en artsen samen een meetinstrument voor ziekte-schade ontwikkeld en gevalideerd. Nienkes onderzoek heeft gezorgd voor verbeterde kennis van en zorg voor autoinflammatoire ziekten.