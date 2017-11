Promotie: Nieuwe biomarkers voor cardiovasculaire ziekten

Hart- en vaatziekten gaan gepaard met hoge kosten voor de gezondheidszorg en maatschappelijke productiviteit. Dit onderstreept de noodzaak van biomarkers die ons helpen onderliggende pathofysiologische mechanismen van hart- en vaatziekten beter te begrijpen en die personen met een hoog cardiovasculair risico kunnen identificeren om ze vroegtijdig te behandelen. Deze patiënten kunnen daardoor mogelijk eerder en beter behandeld worden. Daarnaast kunnen biomarkers worden gebruikt om effecten van geneesmiddelen te bestuderen en bestaande cardiovasculaire therapieën te verbeteren. In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift kijken we naar de associatie van veranderde genexpressie in spiercellen van kinderen met obesitas met vaatziekten bij volwassen cardiovasculaire patiënten. Hoofdstuk 3 onderzoekt de associatie van verlies van het Y-chromosoom met atherosclerotische plaquekenmerken en klinische uitkomsten bij patiënten met atherosclerose. In Hoofdstuk 4 testen we of hematologische parameters (gemeten tijdens routinemetingen) kunnen voorspellen welke patiënten een hoger risico hebben op een recidiverende vasculaire aandoeningen. In de overige hoofdstukken bestuderen we metabolietprofielen bij cardiovasculaire patiënten. Hoofdstuk 5 presenteert bevindingen van een prospectieve studie in patiënten die lijden aan coronaire hartziekten. Hierin hebben we biomarkers geïdentificeerd die beter voorspellen welke patiënten later opnieuw een cardiovasculaire aandoening krijgen. In Hoofdstuk 6 gebruiken we klinische gegevens om het effect van metformine op metabolietprofielen te onderzoeken. Verder kijken we in dit hoofdstuk naar de associatie van biomarkers met infarctgrootte en verminderde pompfunctie van de linkerhartkamer na een myocardinfarct. In Hoofdstuk 7 onderzoeken we het effect van statinegebruik op metabolietprofielen, met behulp van gegevens uit een gerandomiseerde klinische