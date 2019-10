Promotie: Nieuwe aangrijpingspunten voor cardiovasculaire geneesmiddelen

Ondanks dat het aantal bestaande medicijnen tegen hart- en vaatziekten sinds het begin van de vorige eeuw sterk is toegenomen, overlijdt nog altijd één op de drie mensen aan hart- en vaatziekten. Aderverkalking is in meer dan de helft van alle gevallen de onderliggende oorzaak van deze ziekten en het is dan ook van groot belang om betere therapieën tegen hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift heeft zich gericht op het ontdekken en valideren van nieuwe doelwitten, ook wel aangrijpingspunten genoemd, voor medicijnen tegen hart- en vaatziekten. Van de drie mogelijke doelwitten die in dit proefschrift worden beschreven, is oncostatine M het grondigst onderzocht. De onderzoekers hebben laten zien dat dit eiwit aanwezig is op plekken in de bloedvatwand waar aderverkalking voor komt en dat oncostatine M zorgt voor de activatie van endotheelcellen. Dit zijn cellen die de binnenkant van de bloedvatwand bekleden en activatie van deze cellen is vaak de eerste stap in de ontwikkeling van aderverkalking. Deze bevindingen impliceren dat oncostatine M een stimulerende rol speelt in de ontwikkeling van aderverkalking. Deze veronderstelling kon echter niet bevestigd worden in een studie in muizen. Tegen alle verwachtingen in zorgde toediening van oncostatine M aan muizen namelijk voor minder aderverkalking. Verder onderzoek naar dit eiwit is noodzakelijk om te bepalen welke rol oncostatine M precies speelt in de ontwikkeling van aderverkalking en of dit in de toekomst een mogelijk aangrijpingspunt zou kunnen zijn voor nieuwe medicijnen tegen hart- en vaatziekten.