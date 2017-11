Promotie: Nieuw model voor zwellende en granulaire materialen

Promovendus Thomas Sweijen onderzocht het opzwellen van superabsorberende materialen, omdat dit zwelproces veel voorkomt in industrie en natuur.

Het zwellen van korrelige materialen is een veelvoorkomend proces in industriële en natuurlijke materialen, zoals in zwellend klei, papier gedurende inkt injectie, voedsel, en in hygiënische producten. Het is dus belangrijk om te doorgronden hoe dit proces werkt. Sweijen onderzocht daarom het opzwellen van Super Absorbent Polymers (SAP),een intrigerend materiaal dat zo’n dertig keer het eigen gewicht kan absorberen.

Een laag van SAP-korrels dat wordt ondergedompeld in water zal zwellen en uiteindelijk uitdrogen. Het experimenteel bestuderen van dit proces is lastig omdat deformatie groot is en het tijdsbestek relatief kort (secondes tot minuten). Een alternatief is om een numeriek model op te zetten waarin korrel-schaal fysica gebruikt wordt om vervolgens het gedrag van een laag van SAP korrels te bestuderen. Dit soort modellen kunnen worden beschouwd als een virtueel experiment.

Echter, een korrel-schaalmodel waarin deformatie, zwelling en onverzadigde water stroming plaats vindt bestond nog niet. Daarom ontwierp Sweijen een nieuw korrel-schaalmodel. Met dit model onderzocht hij het zwellen van een laag van SAP-korrels, om te onderzoeken hoe de korrels zwellen in verzadigde- en onverzadigde condities en wat het effect van zwellen is op hydraulische parameters.