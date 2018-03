Promotie: Niet-invasieve breinstimulatie als behandelmethode voor hallucinaties

Hallucinaties komen veelvuldig voor bij psychotische stoornissen en veroorzaken een grote lijdensdruk en sterk verminderde kwaliteit van leven. Aangezien in ongeveer 25% van de gevallen de hallucinaties niet goed te behandelen zijn met antipsychotische medicatie, is het vinden van alternatieve behandelingsmethoden van groot belang.

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en transcraniële gelijkstroom stimulatie (tDCS) zijn vormen van niet-invasieve breinstimulatie waarbij de activiteit in de hersenen kan worden aangepast zonder dat men daarvoor de schedel hoeft te openen. Deze stimulatiemethoden hebben zeer weinig bijwerkingen. Dit onderzoek heeft gekeken naar het behandeleffect van zowel hoge en lage frequentie TMS als tDCS op hallucinaties in vergelijking met placebo (een namaakbehandeling). De focus ligt vooral op auditieve hallucinaties. Voor beide technieken vonden we dat de hallucinaties weliswaar verminderden, maar even sterk in zowel de werkelijke behandelgroep als in de placebo groep. Wel vonden we aanwijzingen dat vrouwen en jongere deelnemers beter reageren op TMS behandeling. Dit biedt aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek om verder te kijken wat mogelijke voorspellers zijn van een succesvolle behandeling met TMS en tDCS, zodat deze behandelingen effectiever kunnen worden ingezet. Verder is bij 1 patiënt met visuele hallucinaties gevonden dat tDCS hier een positieve werking op had. Echter deze bevinding dient nog in een placebo-gecontroleerde studie te worden onderzocht. Ook is voor beide methoden van belang dat het exacte werkingsmechanisme ervan in het brein nog niet geheel duidelijk is en dus verder onderzocht dient te worden, zodat de toepassing en dosering beter kan worden afgestemd op de behoeften van de patiënten.