Promotie: Niet-invasief behandelen alvleesklierkanker: nieuwe technieken

Alvleesklierkanker heeft een slechte prognose, zelfs na een operatie waarbij de alvleeskliertumor wordt verwijderd. Daarom is kwaliteit van leven van groot belang bij deze patiënten, en is een niet-invasieve behandeling met weinig bijwerkingen gewenst. Promovenda Hanne Heerkens onderzocht de kwaliteit van leven na een operatie voor alvleesklierkanker en daarnaast ontwikkelde zij nieuwe technieken om alvleesklierkanker niet-invasief met hogere nauwkeurigheid te kunnen bestralen. MRI beeldvorming kan radiotherapie behandeling in het abdomen verbeteren.

Het eerste deel van het onderzoek van Heerkens toont dat de kwaliteit van leven ná een operatie voor alvleesklierkanker afneemt, en na drie tot zes maanden terugkeert naar de uitgangswaarden. Patiënten met en zonder ernstige chirurgische complicaties ervaren geen verschillen in kwaliteit van leven tot 1 jaar na operatie. Het tweede gedeelte beschrijft het ontwikkelen van nieuwe technieken met behulp van MRI binnen radiotherapie voor alvleesklierkanker. Radiotherapie voor alvleesklierkanker is uitdagend, aangezien de alvleesklier beweegt met de ademhaling, beperkt zichtbaar is met CT scans (de huidige standaard) en zich dichtbij risico-organen bevindt. Met behulp van MRI werd de beweging in kaart gebracht en deze beweging kan tot 40% verminderd worden met behulp van een buikkorset. Tevens zijn richtlijnen opgesteld hoe MRI gebruikt kan worden bij het maken van een bestralingsplan, vanwege de betere zichtbaarheid van alvleeskliertumoren met MRI. In het derde deel werd de veiligheid en haalbaarheid van MRI gestuurde stereotactische bestraling (bestraling met hoge precisie) bij patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker aangetoond. Toekomstig onderzoek zal zich richten op het verbeteren van de klinische resultaten, bijvoorbeeld door te kijken welke patiënten het meest voordeel hebben van bestraling, een hogere bestralingsdosis en een combinatie met effectieve chemotherapie.