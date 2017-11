Promotie: Nierorganoïden uit volwassen stamcellen om fysiologie en ziekte te modelleren

Nierziektes zijn een groot probleem, waarvoor er geen optimale behandelingen bestaan. Het beter begrijpen van hoe de nier zichzelf onderhoudt in gezondheid en wat er mis gaat tijdens ziekte, kan leiden tot een verbetering van de bestaande behandelingen. Om deze doelen te bereiken, zijn er humane laboratorium modellen nodig, die een goede afspiegeling zijn van de nier in het lichaam.

In ons lab is een kweeksysteem ontwikkeld, waarbij volwassen stamcellen worden gebruikt om organoïden (‘mini-organen’) te groeien. Een stamcel uit een volwassen darm, kan in een kweekbakje in het lab worden uitgegroeid tot een ‘mini-darm.’ Na de ontwikkeling van de darmorganoïden, zijn in ons lab kweken opgezet voor andere organen, maar een kweeksysteem voor nierorganoïden bestond nog niet. In dit proefschrift wordt een nierorganoïdenkweek uit volwassen stamcellen beschreven en worden toepassingen voor de nierorganoïden ontwikkeld.

Met aanpassingen in de samenstelling van groeifactoren van het recept voor darmorganoïden, is het mogelijk om nierorganoïden (zowel van muis als mens) ongeveer een half jaar groeien en van een klein beetje weefsel, heel veel weefsel te maken. Nierorganoïden zijn gemaakt van niertubuli en kunnen zelfs gegroeid worden uit niercellen die zich in de urine bevinden. Wat toepassingen betreft, tonen we aan dat het systeem te gebruiken is om niertumoren te groeien en om infectieziekte (BK virus) te modelleren. Ook maken we het systeem compatibel met andere technologieën die in opkomst zijn (bijv. organ-on-a-chip). Als laatste beschrijven we een stamcel die met een relatief hoge efficiëntie nierorganoïden vormt.