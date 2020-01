Promotie: New disease mechanisms in Arrhythmogenic Cardiomyopathy

Het hart is een van de meest belangrijke organen van het lichaam en zorgt voor de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar alle weefsels in het lichaam. Momenteel zijn hart –en vaatziekten de nummer één oorzaak van sterfte wereldwijd. Aritmogene cardiomyopathie (ACM) is een genetisch overdraagbare hartspierziekte en ACM-patiënten vertonen vaak ritmestoornissen, hartkloppingen, flauwte bij het uitoefenen van lichamelijke inspanning, en hebben een ernstig verhoogde kans op plotse hartdood. Plotse dood is zelfs vaak het eerste moment waarop de ziekte zich uit en is met name gerelateerd aan het uitoefenen van sport. Daarom is dit een veel gezien fenomeen in jongvolwassenen en atleten. In 60 tot 70% van de ACM-patiënten wordt de ziekte veroorzaakt door een mutatie in genen die coderen voor desmosomale eiwitten, eiwitten die zorgen voor de mechanische koppeling tussen de hartspiercellen. In de grote meerderheid van de gevallen bevindt zich een mutatie in het PKP2 gen, welke codeert voor het eiwit plakophilline-2 (PKP2). Daarnaast zijn mutaties in eiwitten gerelateerd aan de calciumhuishouding van de cel (zoals phospholamban; PLN) ook betrokken bij de ontwikkeling van ACM. In dit proefschrift postuleren en bevestigen we nieuwe mechanismen in de ontwikkeling van ACM, met een specifiek focus op de betrokkenheid van calcium- gevoelige signaalpaden in de cel. Daarnaast hebben we verschillende behandelingen getest welke aangrijpen op de veranderingen in het hart van PKP2 en PLN-R14del-patiënten. Voor de toekomst is het van groot belang dat we het één gen- één ziekte principe loslaten en focussen op het bestuderen van mutatie- en patiënt specifieke mechanismen.