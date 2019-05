Promotie: New developments in medical imaging: The potential and clinical applications in otolaryngology and head and neck disease

De technische ontwikkelingen in medische beeldvorming gaan razendsnel. Zowel acquisitie als reconstructie van data gaat veel sneller, MRI apparaten met een magnetische veldsterkte van 7 Tesla zijn beschikbaar voor klinisch gebruik en nieuwe technieken, zoals de diffusie gewogen MRI worden onderdeel van de dagelijkse klinische praktijk voor verschillende medische indicaties. In dit proefschrift heb ik de potentie en klinische toepassingen binnen de keel- neus en oorheelkunde en heelkunde van het hoofdhalsgebied onderzocht.

Beeldvorming wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose en voor het vervolgen van een patiënt. Diffusie gewogen MRI heeft bij selectieve gevallen een rol bij het stellen van de diagnose middenoor cholesteatoom en bij het vervolgen van patiënten na een ooroperatie, waarbij in sommige gevallen een nieuwe operatie kan worden voorkomen. Voor midden- en binnenoorpathologie heeft 7 Tesla MRI nog geen toegevoegde waarde tov 3 Tesla of 1.5 Tesla MRI. Dit geldt ook voor kleine stembandtumoren. We zien echter wel klinische potentie in de 3 Tesla MRI voor kleine stembandtumoren bij verdere technische verbetering van de scankwaliteit. FDG-PET/CT bij primaire hoofd-halskanker is complementair aan routine diagnostiek, ook om te kijken of er wel of geen uitzaaiingen in de hals aanwezig zijn. In geval van pathologische lymfeklieren in de hals op FDG-PET en/of CT wordt in de meeste gevallen een hoge dosis bestraling op de hals gegeven.