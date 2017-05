Promotie: Natuurlijk gedecellulariseerd dragermateriaal veelbelovend voor nieuwvorming bot- en kraakbeenweefsel

Het ontstaan van defecten aan bot- en kraakbeenweefsel (osteochondrale defecten) heeft een grote impact op het dagelijks leven van vele patiënten. Door het onvermogen van kraakbeen om zichzelf te regenereren leiden de ontstane defecten tot verdere degeneratie van het gewricht van de patiënt. Vaak gaat dit gepaard met pijn en verminderde mobiliteit. Het proefschrift ‘Osteochondral defect repair: back to nature’s template’ beschrijft de ontwikkeling van een nieuw implantaat dat als dragermateriaal (scaffold) gebruikt kan worden voor de regeneratie van osteochondrale defecten.

Allereerst wordt de opbouw van natuurlijk kraakbeenweefsel van mensen en paarden vergeleken. Hieruit blijkt dat er grote overeenkomsten in zowel de dikte van het weefsel als de biochemische blauwdruk van het kraakbeen bestaan. Dit leidt er toe dat resultaten verkregen uit een paardenmodel niet alleen direct toepasbaar op paarden zijn, een populatie met vergelijkbare defecten, maar dat deze ook geëxtrapoleerd kunnen worden naar de humane kliniek. Daarnaast wordt de ontwikkeling van natuurlijk dragermateriaal, gemaakt van gedecellulariseerd paardenkraakbeen, voor de regeneratie van osteochondrale defecten beschreven. Het voordeel van het gebruik van natuurlijk weefsel is dat er allerlei bioactieve stoffen aanwezig blijven die nodig zijn voor de groei en differentiatie van cellen richting bot- en kraakbeencellen. Het ontwikkelde dragermateriaal beschreven in dit proefschrift is zowel in vitro getest als in vivo. In beide situaties is er sprake van een veelbelovende nieuwe techniek gezien de evidente nieuwvorming van bot- en kraakbeenweefsel. In de toekomst zal deze techniek moeten worden doorontwikkeld zodat deze als een “off-the-shelf” product beschikbaar zal zijn voor zowel de humane als paardenkliniek.