Promotie: Naar MRI-gestuurde boost radiotherapie voor endeldarm kanker

Patiënten met endeldarmkanker worden veelal behandeld met een combinatie van chemotherapie en radiotherapie gevolgd door chirurgie. Tijdens de radiotherapie wordt zowel de endeldarmtumor als het omliggende gebied waar zich mogelijkerwijs kankercellen zouden kunnen bevinden bestraald. Daarnaast wordt er, vanwege onzekerheden in de behandeling, een extra veiligheidsmarge bestraald om te garanderen dat alle tumorcellen afdoende worden bestraald. Doordat deze veiligheidsmarge bestaat uit gezond weefsel kan dit leiden tot ernstige bijwerkingen voor de patiënt. Omdat de beeldvorming die aanwezig is op een bestralingstoestel de tumor niet direct kan zien is deze veiligheidsmarge groter dan strikt noodzakelijk.

De recente ontwikkeling van een MRI-Linac in het UMC Utrecht; een combinatie van MRI en bestralingstoestel maakt het mogelijk om deze patiënten te behandelen onder MRI-geleiding. MRI heeft als voordeel dat het de tumor direct kan afbeelden. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor het gebruik van MRI-geleiding bij behandeling van endeldarmtumoren. Verschillende onzekerheden bij een MRI-gestuurde behandeling zijn in kaart gebracht zodat er met een kleinere veiligheidsmarge behandeld kan worden. Een focus hierbij lag op de zogenaamde boost behandelingen; waarbij de tumor een extra dosis krijgt om zodoende de kans het doden van alle tumor cellen te vergroten. Hiervoor zijn zowel de onzekerheden als de optimale behandelstrategieën uitgezocht.

Adaptieve radiotherapie is een geavanceerde techniek waarbij de tumor en doelgebieden continu worden afgebeeld en de behandeling op eventuele anatomische veranderingen kan worden aangepast. In dit onderzoek is in kaart gebracht welke winst te behalen valt voor de behandeling van endeldarm kanker middels adaptieve radiotherapie en wat hiervoor de optimale tijdsintervallen zijn.