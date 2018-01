Promotie: Myocardiale remodellering, met name fibrose en inflammatie, kan leiden to hart falen

HF is een groot gezondheidsprobleem en een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de westerse samenleving. Het wordt veroorzaakt door myocardiale remodellering, wat een natuurlijk redding proces is van het hart in een poging om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Wanneer de remodellering echter te massaal is en heterogeen optreedt in het hart, verergert het helaas hartschade. In dit proefschrift richten we ons op myocardiale remodellering van vooral de intercalairschijf en de weefselarchitectuur tijdens verschillende soorten cardiomyopathie zoals gedilateerde cardiomyopathie (DCM), hypertrofe cardiomyopathie (HCM), ischemische cardiomyopathie (ICM) en aritmogene cardiomyopathie (ACM). Daarnaast bestuderen we het effect van drukoverbelasting van het hart op fibrose en ontsteking in diverse genetisch gemanipuleerde muismodellen.