Promotie: Multi-schaal fysisch-chemische verschijnselen in kraakbeen en subchondraal bot

Articulair kraakbeen en het verbindende subchondrale bot zijn de hoofdbestanddelen die een rol spelen bij het mechanisch goed functioneren van synoviale gewrichten. Echter, bij veroudering en artrose ontstaan ​​structurele veranderingen in deze weefsels, die hen belemmeren in het functioneren. Een manier om de structurele veranderingen tijdens de verschillende fasen van weefseldegeneratie en ziekte te bestuderen is het uitvoeren van experimenten die de transport van vloeistof door het kraakbeen en bot testen in een experimentele opstelling, om daarmee fysische parameters zoals diffusie en permeabiliteit te kwantificeren die ons iets vertellen over de kwaliteit van het weefsel.

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is het opzetten van een reeks experimenten die de transporteigenschappen door het kraakbeen en het onderliggende bot kunnen vastleggen. Daartoe hebben we experimenten ontwikkeld die gebruik maken van een contrastvloeistof in combinatie met micro-computertomografie om diffusie door kraakbeen en subchondraal bot te meten. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van computermodellen die deze experimenten simuleren, zodat fysische parameters zoals diffusie en permeabiliteit van de betrokken weefsels gekwantificeerd konden worden.

De auteur is van mening dat de bevindingen in dit proefschrift kunnen bijdragen tot het verkrijgen van meer inzicht in de fysisch-chemische aspecten van kraakbeen en de daarmee samenhangende ziektebeelden. Op basis van het huidige werk kunnen nieuwe technieken geïnduceerd worden die niet alleen de fundamentele fysisch-chemische aspecten van kraakbeen onderbouwen, maar ook methoden kunnen genereren voor een efficiëntere afgifte van geneesmiddelen in het moeilijk doordringbare kraakbeen of voor het beter visualiseren van kraakbeenweefsel ten behoeve van de diagnostiek van artrose.