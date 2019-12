Promotie: Multi-omics data integration towards biomarkers for colorectal adenoma-to-carcinoma progression

Dikkedarmkanker is een wereldwijd gezondheidsprobleem. De kans op genezing is hoog wanneer darmkanker in een vroeg stadium wordt gediagnostiseerd. Daarom is in Nederland het bevolkingsonderzoek darmkanker geïntroduceerd. Dikkedarmkanker ontwikkelt zich uit een adenoom (een goedaardige tumor). Het verwijderen van adenomen is een effectieve strategie om het aantal sterfgevallen door dikkedarmkanker terug te dringen. Echter, slechts een klein deel van de adenomen ontwikkelt zich tot kanker, waardoor deze strategie tot overbehandeling kan leiden. Hoog-risico adenomen, getypeerd door moleculaire afwijkingen, hebben een vergrote kans om zich te ontwikkelen tot kanker. In dit proefschrift zijn moleculaire profileringstechnieken uitgebreid toegepast, gevolgd door data-integratie, om de hoog-risico adenomen beter te karakteriseren. Wij hebben aangetoond dat op moleculair niveau hoog-risico adenomen in veel opzichten op kanker lijken en dezelfde ‘biomarkers’ tot expressie brengen. Deze biomarkers komen niet tot expressie in gezonde darmen of adenomen met een lager risico op progressie. Deze biomarkers hebben de potentie om de individuen met hoog-risco adenomen en individuen met darmkanker te onderscheiden van gezonde individuen en individuen met adenomen met een lager risico op progressie, wat in de toekomst gebruikt kan worden om het bevolkingsonderzoek nog verder te verbeteren.