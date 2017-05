Promotie: MRI-geleide van geneesmiddelafgifte door temperatuurgevoelige magneto-liposomen

Hoewel chemotherapie voor verschillende indicaties leidt tot verbetering van de overleving na een kankerdiagnose, gaat dit gepaard met zware bijwerkingen. Een mogelijkheid om deze bijwerkingen te beperken is het geneesmiddel te verpakken in temperatuurgevoelige liposomen die vervolgens door lokale verwarming het geneesmiddel afgeven.

Het verpakken in temperatuurgevoelige liposomen leidt tot een verhoging van de concentratie geneesmiddel in de tumor. Mogelijk wordt het middel zo meer effectief. Om te zorgen dat het geneesmiddel op de juiste plek wordt vrijgezet is beeldgeleide nodig. Deze kan worden gebruikt om de ophoping van de liposomen te bevestigen, de toediening van de hyperthermie te sturen, en het vrijkomen van de lading uit de liposomen te registreren.

In dit proefschrift heeft de onderzoeker gekeken naar de mogelijkheden die superparamagnetische ijzeroxide biedt voor het labelen van de temperatuurgevoelige liposomen. Daarnaast heeft hij MRI-methoden ontwikkeld, gericht op het zichtbaar maken van opeenhoping van de liposomen, het vrijkomen van de lading, en het meten van de temperatuurverdeling om de verwarming van het weefsel tijdens de procedure te sturen.