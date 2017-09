Promotie: MRI beeldvorming kan radiotherapie behandeling in het abdomen verbeteren

Beeldvorming met behulp van MRI kan veel onzekerheden wegnemen bij een radiotherapeutische behandeling van kanker in het abdomen. Resultaat is een beter behandelingsplan, effectievere radiotherapeutische behandelingen en minimalisering van de kans op bijwerkingen. In mei 2017 zijn de eerste patiënten met bot metastasen met deze revolutionaire techniek behandeld.

Tumoren in de buik bewegen constant door ademhaling. Tijdens traditionele radiotherapiebehandeling is er geen terugkoppeling van de exacte positie van de tumor, zodat er grote marges worden gebruikt om voldoende straling aan de tumor te geven. Hierdoor wordt omliggend gezond weefsel onbedoeld ook bestraald, wat nare bijwerkingen kan veroorzaken. Dit proefschrift beschrijft verschillende MRI technieken om de beweging van de tumor in de buikholte te kunnen volgen. Bij het UMC Utrecht is, in samenwerking met Philips en Elekta, een hybride MR-Linac gemaakt, waarbij het bestralingsapparaat is gecombineerd met een MRI scanner.