Promotie: MR-based measurements of tissue electrical properties

Onderzoek naar de elektrische eigenschappen van weefsel, d.w.z. conductiviteit en permittiviteit, is van fundamenteel belang voor het begrijpen van de interactie van elektromagnetische velden en weefsel. Zulke elektromagnetische interacties treden op in MRI scanners en neuro-modulatie technieken zoals transcraniële magnetische stimulatoren (TMS). Kennis van de elektrische eigenschappen van weefsel is waardevol voor diagnostische doeleinden in oncologie (elektrische weefseleigenschappen zoals een nieuwe biomarker), beoordeling van de patiëntopwarming tijdens MRI onderzoeken en optimalisatie van neurostimulatie behandelingen zoals TMSbehandelingen.

Aangezien de elektrische eigenschappen van weefsel variëren met frequentie, zijn er verschillende methodes om deze in-vivo te bemeten bij beide lage frequenties (kHz) en hoge frequenties (MHz) onderzocht. Centraal in deze methodes was het gebruik MRI gebaseerde meetmethodes.

Middels dit onderzoek tonen wij aan dat niet-invasieve metingen van de elektrische weefseleigenschappen helaas nog niet uitvoerbaar zijn bij lage frequenties. Lage frequentie metingen zijn alleen haalbaar door stromen direct te injecteren in het menselijk lichaam. Echter, injecteren van stromen kan leiden tot pijnsensatie. Daarentegen is het meten van elektrische weefseleigenschappen bij hoge frequenties wel mogelijk door gebruik te maken van MR systemen.

Toekomstige onderzoeken zouden zich moeten focussen op het beter begrijpen van de relatie tussen de elektrische eigenschappen van weefsel, de weefselstructuur en samenstelling. Uiteindelijk zal het correct begrijpen van de fysiologische en biofysische achtergrond van elektrische weefseleigenschappen essentieel zijn voordat elektrische eigenschappen als een nieuwe endogene biomarker voor medische doeleinden gebruikt kunnen worden.