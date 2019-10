Promotie: Molecular Diagnostics among Patients with Gastroenteritis in General Practice

Iedereen heeft er zo nu en dan last van: acute diarree. Meestal ontstaat acute diarree in het kader van een ontsteking van de maag- of darmwand, ofwel gastroenteritis (GE). GE wordt meestal veroorzaakt door een micro-organisme, waaronder bacteriën, parasieten of virussen. Bij kwetsbare of ernstig zieke patiënten zal de huisarts een onderzoek van de ontlasting (fecesonderzoek) aanvragen om zo het juiste beleid en antibioticum te kunnen kiezen In alle andere gevallen is dat doorgaans niet nodig omdat de aandoening vanzelf weer over gaat. Oorspronkelijk maakten huisartsen voor het doen van fecesonderzoek gebruik van kweek en microscopie om het verantwoordelijke micro-organisme te identificeren, maar recent is ook een moleculaire test op basis van polymerasekettingreactie (PCR) als alternatief beschikbaar gekomen. PCR kan sneller, eenvoudiger en met grotere gevoeligheid het genetisch materiaal van meerdere micro-organismen detecteren. In dit promotieonderzoek hebben we onderzocht wat de effecten waren van het vervangen van de traditionele kweek en microscopie door PCR voor patiënten met GE in de huisartsenpraktijk. Hieruit blijkt dat het introduceren van PCR samengaat met een toename van het aantal aanvragen voor fecesonderzoek, met een 22 procent stijging van de zorgkosten van patiënten met GE en met een toename in de opsporing én behandeling van niet-ziekmakende parasieten. Ook blijkt dat huisartsen de richtlijnindicaties voor antibioticabehandeling en voor het aanvragen van fecesonderzoek slechts in beperkte mate naleven. Verder kan het structureel testen van patiënten met GE op 16 verschillende micro-organismen (met behulp van breed-panel PCR) i.p.v. op enkele door de huisarts geselecteerde micro-organismen mogelijk tot doelmatiger antibiotica beleid leiden bij 1 op de 12 patiënten. Dergelijk breed fecesonderzoek kan voorkomen dat 20% van de aanwezige bacteriën en 6% van de parasieten worden gemist. Op basis van deze bevindingen concluderen wij dat het huidige beleid van huisartsen bij patiënten met GE herzien en verbeterd zal moeten worden. In dit proefschrift doen we een aantal praktisch toepasbare aanbevelingen voor verbetering.