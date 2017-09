Promotie: Modellering van fytoplanktondynamica in estuaria

In estuaria, de overgangsgebieden tussen rivieren en de zee, leeft fytoplankton: micro-algen die in het water zweven. Het gedrag van dit fytoplankton wordt bepaald door de toe- en afname in biomassa, veroorzaakt door diverse processen. Enerzijds neemt de biomassa van fytoplankton toe onder invloed van hun eigen lokale groei. Anderzijds daalt de biomassa door fysische processen – fytoplankton wordt bijvoorbeeld meegevoerd door stromingen ten gevolge van rivier en getij – en menging door turbulentie en bezinking van cellen.

Promovenda Bo Liu ontwikkelde een model om het gedrag van waargenomen fytoplanktonbloei – het plotseling groeien van de hoeveelheid fytoplankton – in estuaria te simuleren en te begrijpen. In goed doorgemengde estuaria met een lage troebelheid treedt bloei vooral op in het middengebied. Uit analyse bleek dat dit komt doordat in het nauwe stroomopwaartse deel van het estuarium een sterk stromend watertransport zorgt voor ‘verdunning’ en daardoor een verminderde fytoplanktonontwikkeling. In het veel bredere zeewaartse deel van het systeem daalt de concentratie fytoplankton ook, maar om een andere reden: daar zijn de voedingsstoffen niet toereikend voor een omvangrijke bloei.

Troebelheid

Liu paste haar model ook toe op verticaal goed doorgemengde estuaria met een hoge troebelheid. Daarin blijken de verdeling van concentraties van zwevend stof, naast de aanvoer van voedingsstoffen door de river, een grote invloed te hebben op het tijdstip waarop fytoplanktonbloei ontstaat, en ook op de locatie en intensiteit van deze bloei.

Zoutgehalte

Liu bestudeerde ook estuaria waarin de verdeling van zoutgehalte tussen verschillende verticale lagen in het water varieert in de tijd. In dat soort estuaria blijkt dat de verticale en horizontale verdeling van fytoplankton vooral bepaald wordt door de met de zoutstratificatie samenhangende intensiteit van de turbulentie en de sterkte van nettostromingen. De verdeling van fytoplankton wordt hier in mindere mate bepaald door het afsterven van fytoplankton als gevolg van osmotische stress.