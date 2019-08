Promotie: Modeling Microglia in Schizophrenia

Het immuunsysteem is het leger van je lichaam. Het beschermt onder andere tegen kwalijke stoffen die je lichaam binnendringen. De hersenen beschikken over een eigen type immuuncel, de microglia. De laatste jaren wordt betrokkenheid van deze microglia ook in psychiatrische ziektebeelden onderzocht, waaronder in het ontstaan van schizofrenie. In dit proefschrift beschrijven we nieuwe humane microglia-modellen die we in het laboratorium hebben opgezet. Deze modellen hebben we gebruikt in onderzoek naar schizofrenie. Hiervoor hebben we twee onderzoeksmethodes gehanteerd. Ten eerste hebben we monocyten verrijkt uit bloed van patiënten met schizofrenie en gezonde controles. Van deze bloedcellen hebben we door middel van specifieke factoren microglia-achtige cellen gemaakt, de MoGli. Met dit cel-model hebben we gezien dat er een moleculair schizofrenie-profiel is in immuuncellen van patiënten. Ten tweede hebben we geïnduceerde stamcellen gebruikt. Deze stamcellen hebben we laten uitgroeien tot 4mm grote mini-replica's van de hersenen. Het protocol dat is ontwikkeld in dit proefschrift beschrijft een belangrijke aanpassing waardoor deze mini-hersentjes naast zenuwcellen ook microglia ontwikkelen. Hierdoor hebben we een belangrijke risicofactor voor schizofrenie te onderzoeken: een infectie tijdens de zwangerschap. Door deze minihersentjes bloot te stellen aan bacteriële eiwitten konden we een infectie nabootsen en de effecten hiervan op de hersenontwikkeling in kaart brengen. Een onverwachte vinding was dat de menselijke hersenen weerstand kunnen bieden aan zo een infectie, dit in tegenstelling tot eerdere bevindingen in muizen. Het onderzoek verricht in dit proefschrift heeft nieuwe inzichten opgeleverd en is een belangrijke basis voor vervolgonderzoek naar de rol van microglia in schizofrenie.